Milan Saelemaekers sui social | Delusi ma andiamo avanti tutti insieme!

La sconfitta contro il Parma a San Siro è stata un duro colpo per tutti: dirigenza, allenatori, tifosi e giocatori stessi. Tra infortuni, pali ed episodi molto dubbi, il Milan esce da San Siro sconfitto, ponendo fine alla striscia d'imbattibilità durata ben 24 giornate. I rossoneri, perciò, si trovano ora a ben 10 punti di distanza dall'Inter capolista, a quota 64 punti. Sogno scudetto svanito? In palio ancora ci sono ben 36 punti, e il Diavolo dovrebbe conquistare quasi tutte vittorie e sperare in qualche passo falso dell'Inter. LEGGI ANCHE: Milan-Parma, polemiche e arbitri. Pairetto e i suggerimenti a Piccinini: non è così che va usato il VAR>>> Dopo il match di domenica, ovviamente non sono mancate le voci dei calciatori stessi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

