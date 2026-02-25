milan futuro prova di forza in casa del caldiero terme

L’assenza di alcune stelle e le condizioni del campo hanno portato il Milan Futuro a vincere in modo deciso contro il Caldiero Terme. La squadra ha mostrato determinazione, sfruttando le occasioni per conquistare tre punti importanti. La partita si è giocata sotto una pioggia battente, che ha complicato le azioni offensive di entrambe le formazioni. I giovani hanno dato segnali chiari di voglia di emergere, lasciando intendere che il futuro potrebbe essere promettente.

“Inseguendo un’altra volta la grande onda che ritorna, noi siamo i giovani più giovani, siamo l’esercito del surf”. Sarà che durante i giorni del festival di Sanremo diventiamo tutti un po’ più appassionati di musica, ma in questo caso il link tra il celebre successo di Piotta e lo stato di forma del Milan Futuro appare evidente. I ragazzi di mister Massimo Oddo hanno attraversato un periodo difficile ma ora, proprio come una grande onda, vogliono attaccare di prepotenza il girone B di serie D, evitando di infrangersi contro quella zona playoff che qualche settimana fa sembrava scappare via. Dominio totale nel primo tempo. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Caldiero Terme-Milan Futuro di Serie D in diretta: tra poco in campo! | LIVE NEWSCaldiero Terme affronta il Milan Futuro alle 14:30 nella 25ª giornata di Serie D.

Pagelle Caldiero Terme-Milan Futuro 0-3: partita perfetta dei ragazzi di Oddo. Sala e Ossola fantasticiCaldiero Terme ha subito un pesante 0-3 contro il Milan Futuro, a causa di una prestazione dominante degli ospiti.

