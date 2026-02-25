Milan Biasin | Dopo episodi come quello contro il Parma dovrebbero essere i dirigenti a metterci la faccia

Nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb, Fabrizio Biasin, giornalista di comprovata fede nerazzurra, fa il punto su Milan-Parma a tre giorni dalla sfida di San Siro. Ecco, di seguito, le sue parole. Su Milan-Parma: "Il Milan esce con le ossa rotte dal match con il Parma. La celebre trasmissione Open Var dice che il gol degli emiliani è regolare, a prescindere dalle legittime opinioni di tutti quanti il dato di di fatto è che i rossoneri non sono riusciti a buttarla dentro. E questo nonostante un pressing asfissiante e però poco lucido. La concretezza è stato il vero problema del Milan domenica". Sul lavoro di Allegri: "Allegri lo sa, Landucci pure. Complimenti al secondo, eccellente in conferenza stampa: laddove tutti i suoi colleghi si sarebbero lamentati, lui non ha accampato scuse. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

