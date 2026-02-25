Migranti Ismu e Save the children | Mediterraneo con il più alto numero di vittime

Alle 4 del mattino di domani la veglia per ricordare il terzo anniversario del naufragio di Cutro. I report di Save the Children e Ismu confermano: il Mediterraneo è tra le rotte migratorie con il più alto numero di vittime. Servizio di Lucia Ascione RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

