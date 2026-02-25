Microsoft spinge Xbox ad usare l’IA nei videogiochi? Rispondono i capi

Microsoft sta intensificando l'integrazione dell'intelligenza artificiale nel settore dei videogiochi, con alcune scelte strategiche che coinvolgono figure chiave dell'azienda. La discussione si concentra sulle mosse recenti nel mondo Xbox e su come queste possano influenzare lo sviluppo dei giochi futuri. La questione rimane aperta e si attendono ulteriori dettagli sulle direzioni che prenderanno queste iniziative.

La recente nomina di Asha Sharma come CEO di Microsoft Gaming e la promozione di Matt Booty hanno acceso un dibattito tra appassionati: Microsoft vuole spingere Xbox verso l’uso massiccio dell’IA nei videogiochi? In un’intervista rilasciata a Windows Central, entrambi i dirigenti hanno chiarito che non esistono direttive aziendali che obblighino l’uso dell’intelligenza artificiale nei giochi. L’IA, spiegano, è considerata uno strumento di supporto nelle fasi produttive, come scrivere codice o risolvere bug, e non un elemento destinato a sostituire la creatività umana. La posizione della nuova leadership sembra indicare un equilibrio tra innovazione tecnologica e qualità artistica, rassicurando gli sviluppatori e i giocatori sul futuro dei titoli Xbox. 🔗 Leggi su Game-experience.it

