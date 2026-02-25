Michele Sodano candidato sindaco ci sono già 4 nomi dell' ipotetica squadra di governo

Controcorrente anticipa parte della futura giunta. Annunciate le deleghe chiave su legalità, turismo, innovazione e fondi europei Michele Sodano è ufficialmente candidato sindaco di Agrigento e, insieme a Ismaele La Vardera, ha già reso noti i primi quattro nomi dell’ipotetica squadra di governo che lo affiancherà in caso di vittoria. Non solo il candidato dunque, ma anche una parte della futura giunta con deleghe già individuate. Per il ruolo di vicesindaco è stato indicato l’avvocato Giovanni Crosta, figura con esperienza in ambito di anticorruzione e trasparenza amministrativa, che dovrebbe garantire rigore giuridico ed equilibrio istituzionale nell’azione dell’esecutivo. Alla delega al turismo e ospitalità è stata designata Elvira Mangione, professionista del settore hospitality, chiamata a rafforzare l’attrattività della città e a valorizzare le eccellenze del territorio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

