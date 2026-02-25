Mi tradisci | marito ossessionato punta il coltello alla moglie
Un marito ossessionato dalla paura di essere tradito ha minacciato la moglie con un coltello, dopo averla accusata di infedeltà. La sua convinzione lo ha portato a sequestrarle il cellulare, controllando spesso i messaggi e le chiamate. La donna ha raccontato di sentirsi costantemente sotto pressione e di aver vissuto momenti di paura intensa. La scena si è svolta in casa, quando lui ha perso il controllo.
Si era messo in testa che la moglie lo tradiva e questo lo avrebbe fatto sentire libero di sequestrarle il cellulare per controllare, quasi quotidianamente, quello che la moglie scriveva nei messaggi e le telefonate che faceva o riceveva. Quando lei provava a ribellarsi lui l'avrebbe minacciata di toglierle i due figli, minorenni. "Chiamo gli assistenti sociali e li convincerò che tu sei passa", le avrebbe promesso il marito incutendo terrore nella donna. Un anno intero è rimasta sotto scacco dell'uomo, 45 anni, di origine tunisina, fino a quando ad aprile dello scorso anno non ha trovato il coraggio di denunciarlo e farlo allontanare dall'abitazione coniugale, a Castelfidardo, dove vivevano.
Botte e punizioni alla moglie se non si concedeva, marito nega e ribalta le accuse: «Era lei che litigava e mi lasciava senza pasti»Una donna di Senigallia ha vissuto cinque anni di sofferenza sotto le mani del marito.
