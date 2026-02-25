Mi hanno rotto l' auto per rubare due pacchi di tortine destinate al progetto bar per studenti disabili
“Hanno rotto il vetro della mia auto per rubare due pacchi di tortine, di una marca commerciale e del valore di pochi euro, destinate al progetto bar per alunni e studenti con disabilità nel liceo nel quale lavoro”. C'è rabbia, amarezza e incredulità nello sfogo di una donna che alle 8 di questa mattina, mercoledì 25 febbraio, ha trovato la sua auto danneggiata, con un cristallo infranto. Il veicolo era parcheggiato in via Vincenzo Acquaviva: chi ha agito, verosimilmente durante la notte, ha asportato una busta contenente due pacchi di tortine, del valore complessivo di 3 euro: “Gustatevi le tortine e riflettete attentamente su ciò che avete fatto. Perché il karma gira.” . 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
