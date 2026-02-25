Mi hanno rotto l' auto per rubare due pacchi di tortine destinate al progetto bar per studenti disabili

“Hanno rotto il vetro della mia auto per rubare due pacchi di tortine, di una marca commerciale e del valore di pochi euro, destinate al progetto bar per alunni e studenti con disabilità nel liceo nel quale lavoro”. C'è rabbia, amarezza e incredulità nello sfogo di una donna che alle 8 di questa mattina, mercoledì 25 febbraio, ha trovato la sua auto danneggiata, con un cristallo infranto. Il veicolo era parcheggiato in via Vincenzo Acquaviva: chi ha agito, verosimilmente durante la notte, ha asportato una busta contenente due pacchi di tortine, del valore complessivo di 3 euro: “Gustatevi le tortine e riflettete attentamente su ciò che avete fatto. Perché il karma gira.” . 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

"Mi hanno distrutto l'auto per rubare una spesa di 30 euro": la denuncia è viraleUna recente vicenda condivisa sui social evidenzia un episodio di vandalismo: un’auto danneggiata da ladri che hanno rubato alcune buste della spesa, causando danni ingenti per un valore di circa 30 euro.

“Naso rotto perchè ho detto no”. Aggredita e picchiata alla stazione: “Due angeli mi hanno salvata”Una donna è stata aggredita e picchiata alla stazione di Firenze.

“Mi sono allontanato dall’auto per non più di dieci minuti, il tempo di entrare al McDonald e comprare un panino. Quando sono tornato ho trovato il vetro rotto, erano entrati in macchina e avevano preso tutto” https://nap.li/fcM1 - facebook.com facebook