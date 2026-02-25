Metti che Meloni si presentasse davvero all’Ariston allora sì che sarebbe Sanremo-Super Bowl

Giorgia Meloni ha deciso di partecipare a Sanremo, portando con sé un messaggio diretto e deciso. La premier si è presentata all’Ariston con il biglietto in mano, attirando l’attenzione di pubblico e fotografi. La sua presenza ha sorpreso molti, soprattutto perché ha scelto di essere parte della manifestazione musicale più importante d’Italia. La scena si è svolta alle 21.17, quando Meloni è entrata in sala con passo sicuro.

Un gesto fuori dal protocollo, fuori dalle logiche prudenti della politica. Sognare la scossa a un festival dal basso profilo immaginando la premier in platea: tormento ed estasi alla settimana sanremese Esiste una città meno adatta di Sanremo a ospitare il Festival di Sanremo? Elogio della musica passionale. Sal Da Vinci e la grammatica del "sì" a Sanremo Sanremo, ore 21.17. In platea entra Giorgia Meloni, fieramente stringendo nel pugno il biglietto appena acquistato. No, non preoccupatevi: questo è un racconto di fantascienza, come hanno ribadito a destra e a manca. Oppure è una visione: Giorgia, non annunciata, fa capolino al Festival.