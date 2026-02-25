Meteo Roma del 25-02-2026 ore 19 | 15

meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nubi basse lungo pianura e sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio nuvolosità variabile su tutti i settori Maggiori schiarite sul nord-ovest in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nubi specie lungo la Pianura Padana al centro mattino tempo asciutto con qualche velatura in transito su Toscana Umbria Lazio e Marche al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo con qualche apertura sulle coste tirreniche serata e nottata Ti rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi non vi basta informazione lungo i settori adriatici al sud tempo stabile nel corso delle ore di urne con cieli sereni o poco nuvolosi in serata e nottata Non sono previsti cambiamenti sostanziali Salvo qualche addensamento in più tra Campania Molise Puglia e Basilicata temperature massime stabili o in lieve aumento da nord a sud e le il tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

