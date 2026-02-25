Meteo Roma del 25-02-2026 ore 06 | 15

Il meteorologo ha segnalato che le condizioni del tempo a Roma sono state influenzate da un cambiamento di fronte atmosferico. Al mattino, il cielo era sereno o poco nuvoloso, mentre nel pomeriggio si sono formate nuvole variabili su tutta la regione. La sera, le nubi si sono diradate, lasciando spazio a serate tranquille e cieli quasi sereni. Il clima resta stabile, ma si prevedono lievi variazioni nelle prossime ore.

meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino non mi batte lungo costi che nulla è sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio nuvolosità variabile su tutti i settori Maggiori schiarite sul nord-ovest in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con molte nuovi lungo la Pianura Padana al centro mattino tempo asciutto con qualche velatura in transito su Toscana Umbria Lazio e Marche al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo con qualche apertura sulle coste tirreniche serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi non vi basta informazione lungo i settori adriatici al sud tempo stabile nel corso delle ore di urne con cieli sereni o poco nuvolosi in serata e nottata Non sono previsti cambiamenti sostanziali Salvo qualche addensamento in più tra Campania Molise Puglia e Basilicata temperature massime stabili o in lieve aumento da nord a sud Che tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo