Metà degli studenti dell' Anconetano punta su un liceo | i tecnici vanno male

Il calo della popolazione, causato dalla diminuzione delle nascite, colpisce anche gli studenti dell’Anconetano. La metà delle famiglie preferisce iscrivere i figli a un liceo, mentre i corsi tecnici registrano numeri in calo. La tendenza si riflette nelle iscrizioni degli ultimi anni, con un aumento delle preferenze per gli indirizzi più tradizionali. Questo cambiamento influenza la composizione delle scuole e le scelte future degli studenti.

ANCONA L'eco del calo della popolazione studentesca, a causa della drastica riduzione delle nascite in Regione, arriva fino al capoluogo. Un baby crash che ha avuto degli effetti devastanti, provocando una diminuzione importante. Si è passati, infatti, dai 4.541 alunni iscritti alle prime classi nell'anno 20242025 ai 4.259 previsti per il 20262027. Una flessione importante: si tratta di 282 unità in due anni. Il calo Sono diverse, tuttavia, le riflessioni che emergono dai dati sulle iscrizioni diffusi dall'Ufficio scolastico regionale, e non riguarderebbero solamente la diminuzione del numero degli studenti.

