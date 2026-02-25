Messina | sperimentazione musicale con Coglitore e Bonafede

Un concerto di musica sperimentale si svolge a Messina a causa di una serata dedicata all'arte innovativa. Coglitore e Bonafede, due artisti noti nel settore, presentano nuove composizioni che combinano suoni insoliti e tecniche diverse. L’evento si terrà martedì 26 febbraio alle ore 19 nell’Auditorium Palazzo della Cultura Antonello da Messina, attirando appassionati di musica e curiosi. La serata promette un’esperienza coinvolgente e fuori dal comune per il pubblico presente.

Accordiacorde: un concerto di musica sperimentale a Messina. Martedì 26 febbraio 2026, alle ore 19, l'Auditorium Palazzo della Cultura Antonello da Messina ospiterà un concerto di musica sperimentale nell'ambito della XIII edizione di Accordiacorde. Organizzato dalla Filarmonica Laudamo in collaborazione con L'Albero della Musica e LowB Bassoon Cluster, l'evento vedrà protagonisti Carmelo Coglitore al sassofono e clarinetto e Salvatore Bonafede al pianoforte. Il programma include musiche di Corea, Metheny, Strayhorn, Coglitore e Bonafede, promettendo un viaggio attraverso diversi stili e linguaggi musicali.