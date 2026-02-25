Messina | scontri e alleanze per i sei Quartieri ecco i candidati

Messina si prepara a un appuntamento elettorale cruciale, ma non solo per le urne comunali. Le presidenze dei sei Quartieri, suddivisi in altrettante circoscrizioni, stanno diventando il vero campo di battaglia delle alleanze politiche. Gli incarichi, prestigiosi e ben remunerati, attirano l’attenzione di partiti e candidati, con dinamiche che riflettono le tensioni e le strategie in corso. La campagna elettorale è già in pieno svolgimento, con situazioni complesse in diverse circoscrizioni che potrebbero ridefinire gli equilibri politici locali. Le dinamiche interne: alleanze e scontri tra i Quartieri. Al I Quartiere, il presidente uscente Alessandro Costa sembra destinato a un cambio di rotta: le indicazioni lo vedrebbero candidato al Comune. 🔗 Leggi su Ameve.eu

