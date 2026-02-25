messico il rebus della successione di el mencho

A differenza di quanto è accaduto dopo l’arresto de Joaquin “El Chapo” Guzman, capo del Cartello di Sinaloa, con la morte del narcotrafficante Nemesio Oseguera Cervantes, conosciuto come “El Mencho”, la sua organizzazione terroristica dovrà affrontare la sfida di una vera e propria ristrutturazione. E mentre “El Chapito”, figlio di Guzman, ha immediatamente preso la guida della rete di traffico di droga lasciata in eredità dal padre, il figlio biologico de “El Mencho”, Rubén Oseguera González, chiamato “El Menchito”, è in carcere negli Stati Uniti con una condanna a catena perpetua. Sulla successione dell’importante cartello messicano circolano molti nomi tra gli esperti e le autorità internazionali. Da Gonzalo Mendoza Gaytán a Audias Flores Silva, passando per Julio Alberto Castillo Rodríguez, Erick Valencia Salazar e Ricardo Ruíz Velasco. 🔗 Leggi su Formiche.net

