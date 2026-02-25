merz vola in cina la germania alla ricerca di una svolta economica

Merz visita la Cina per rilanciare l’economia tedesca, colpita dalla perdita di risorse energetiche e dal calo delle esportazioni. La decisione nasce dalla necessità di trovare nuove opportunità e rafforzare i legami commerciali con il gigante asiatico. La Germania cerca di diversificare i propri mercati e ridurre la dipendenza da risorse tradizionali. La visita si concentra su accordi per aumentare le vendite di automobili e macchinari industriali.

È dura tornare a essere la locomotiva d’Europa senza più poter contare sul gas low cost proveniente dalla Russia e sull’immenso mercato cinese nel quale esportare automobili e macchinari industriali. Lo sa bene la Germania, che da ormai qualche anno sta facendo i conti con una preoccupante crisi economica strutturale ben visibile nella sua stagnante crescita del pil (+0,2% nel 2025, dopo una contrazione nel 2023-2024). Friedrich Merz volerà in Cina proprio per cercare di limitare i danni, seppur in un contesto diplomatico delicatissimo. Il motivo è semplice: nel suo governo c’è chi pensa che Vladimir Putin non sarebbe in grado di portare avanti la guerra in Ucraina senza l’aiuto di Pechino, e chi invece sottolinea con fastidio l’aumento, in Germania, degli attacchi informatici cinesi e degli atti di spionaggio attribuiti ad attori vicino al Dragone. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz andrà in Cina la prossima settimana per parlare di cooperazione e concorrenza. La Germania intende trovare il giusto equilibrio di cooperazione con la Cina. La visita giunge in un momento critico per le case automobilistiche tedesche che devono affrontare la crescente concorrenza.

