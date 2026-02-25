Mercogliano presentazione del progetto Desteenazione

Appuntamento fissato per lunedì 2 marzo 2026, alle ore 11.00, presso l’Aula consiliare del Comune di Mercogliano Lunedì 2 marzo 2026, alle ore 11.00, presso l’Aula consiliare del Comune di Mercogliano, si terrà la Conferenza stampa di Presentazione del progetto Desteenazione Desideri in Azione a valere sulla Priorità 2 "Child Guarantee". Il progetto, al secondo posto della graduatoria, è l’unico della Provincia di Avellino, finanziato a valere sulla Priorità 2 “Child Guarantee” - Obiettivo specifico k (ESO4.11) e sulla Priorità 4 “Interventi infrastrutturali per l'inclusione socio-economica” - Obiettivo specifico d.iii (RSO4.3) del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027). Il progetto si sviluppa e coinvolge prioritariamente gli adolescenti e i giovani dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale (ATS) A02, ovvero: Contrada, Forino, Mercogliano, Monteforte Irpino, Ospedaletto d’Alpinolo, Sant’Angelo a Scala, Summonte. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

