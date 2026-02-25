Meloni | obiettivo è l’integrità territoriale dell’Ucraina

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è oggi intervenuta in videocollegamento alla riunione dei leader della Coalizione dei Volenterosi. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. “L’obiettivo rimane quello di creare le condizioni affinché la popolazione ucraina possa vivere in pace nel pieno rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale. Il governo continuerà a fornire il proprio contributo agli sforzi della comunità internazionale dedicati a questo traguardo”. “Nel quarto anniversario dell’ingiustificata e brutale aggressione russa all’Ucraina, il governo italiano rinnova la propria solidarietà e vicinanza alle istituzioni e alla popolazione ucraina. In questi quattro anni di lotta del popolo ucraino per la difesa della propria libertà e indipendenza, l’Italia ha sempre assicurato il proprio costante e convinto sostegno insieme ai propri alleati europei e occidentali”. Lo afferma una nota di Palazzo Chigi sulla partecipazione del premier Giorgia Meloni in videocollegamento alla riunione dei leader della Coalizione dei Volenterosi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Ucraina, Palazzo Chigi “Obiettivo pace, sovranità e integrità territoriale”Il governo italiano ha deciso di rafforzare il sostegno all’Ucraina, dopo che la guerra ha causato gravi danni alle infrastrutture del paese.

Mattarella e… “l’integrità territoriale dell’Ucraina”L'articolo esplora il ruolo di Mattarella nel contesto dell'integrità territoriale dell'Ucraina, mettendo a confronto questa vicenda con la situazione della Jugoslavia.

