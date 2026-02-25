Medicina e Odontoiatria speciale Open Day a Roma il 4 marzo

Un pomeriggio dedicato alla conoscenza dei corsi, delle opportunità formative e della vita universitaria, con la possibilità di incontrare docenti, studenti e staff, vivendo in prima persona l’atmosfera universitaria. Mercoledì 4 marzo 2026, l’Università UniCamillus (via di Sant’Alessandro 30) invita studenti e famiglie a scoprire il mondo dell’Ateneo durante il suo Open Day, a partire dalle ore 14.30, presso l’Auditorium. La giornata prenderà il via con l’accoglienza dei partecipanti e la registrazione degli studenti, che riceveranno un piccolo kit con penna, matita, bloc-notes e brochure dei corsi, pratico per orientarsi nella giornata. Alle 15.00 inizierà la presentazione dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, con gli interventi delle Presidenti di corso, rispettivamente la Prof.ssa Barbara Tavazzi e la Prof.ssa Paola Cozza. 🔗 Leggi su Romatoday.it

