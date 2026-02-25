Maxi raduno con oltre 150 scout Festa per la ’Giornata del pensiero’

Un maxi raduno con oltre 150 scout si è svolto a Pontremoli per celebrare la Giornata del pensiero. La manifestazione è stata organizzata dai gruppi scout Agesci di Pontremoli e Massa, che hanno riempito piazza Duomo di attività e colori. La festa ha commemorato il compleanno di Lord Baden-Powell, fondatore del movimento, e di sua moglie Olave, con giochi e incontri tra i giovani. La giornata ha coinvolto molte famiglie della zona.

I gruppi scout Agesci di Pontremoli e Massa domenica scorsa in piazza Duomo a Pontremoli hanno dato vita al 'Thinking day', la Giornata del pensiero celebrata ogni anno dal 1926 per ricordare il compleanno di Lord Baden-Powell, fondatore del Movimento Scout, e di sua moglie Olave. L'iniziativa ha riunito lupetti e lupette, esploratori e guide, rover e scolte, insieme alle comunità capi. Il tema di quest'anno era 'La nostra amicizia', che evidenzia il valore dei legami e delle connessioni che rendono il movimento scout una comunità globale basata su rispetto, a cura del creato e liuto ai più fragili.