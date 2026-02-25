Maxi operazione contro le rapine in abitazione | 4 arresti e centinaia di preziosi recuperati

Quattro cittadini di nazionalità albanese sono stati rintracciati e sottoposti a fermo lo scorso 6 febbraio nell’ambito di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Caserta. I soggetti sono gravemente indiziati di far parte di un gruppo specializzato in rapine e furti in abitazione. Le attività investigative hanno consentito di ricostruire decine di episodi criminosi attribuiti al medesimo sodalizio, con colpi messi a segno in tutte le province della Campania. Nel corso dell’operazione sono stati rinvenuti e sequestrati centinaia di beni, in prevalenza gioielli e oggetti preziosi ritenuti provento di reato. Il materiale recuperato è ora oggetto di catalogazione e verifica per consentire l’eventuale restituzione ai legittimi proprietari. 🔗 Leggi su Casertanews.it

