Mauro Corona abbraccia i genitori di Paolo Mendico | Il mediocre infierisce su chi è migliore di lui

Mauro Corona ha mandato un grande abbraccio ieri, martedì 24 febbraio, a Simonetta e Giuseppe, i genitori di Paolo Mendico, il ragazzo di 14 anni suicidatosi in seguito a numerosi episodi di bullismo a scuola. L'ertano, collegato dalla sua casa, ha ascoltato con grande attenzione l'intervista in studio di Bianca Berlinguer, poi ha commentato: «Mi riesce difficile, in questo caso ogni parola detta a questi genitori suonerebbe fuori luogo, cosa si può dire di fronte a una tragedia simile. È già una tragedia se un figlio ti manca per malattia o per un incidente stradale in automobile, ma vederselo lì e d'improvviso questa scelta di un ragazzino è tremendo». «Vedo nel papà una certa reazione al dolore, una voglia di ottenere giustizia e verità. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

