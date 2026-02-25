Jasmine Paolini e Matteo Berrettini giocheranno in coppia alla Eisenhower Cup, un evento Tie-Break Tens il cui ricavato verrà devoluto in beneficienza. L’appuntamento è per martedì 3 marzo allo Stadium 2 di Indian Wells, a fare da antipasto al Masters 1000WTA 1000 che si disputerà a partire dal giorno successivo sul cemento della località statunitense. La numero 1 italiana tornerà a disputare questo evento, nato nel 2018, dopo la partecipazione dell’anno scorso, quando fece coppia con Lorenzo Musetti. Accanto alla toscana ci sarà il romano, reduce dal ko al primo turno del torneo ATP 250 di Santiago contro lo statunitense Nava. A difendere il titolo saranno la kazaka Elena Rybakina e il padrone di casa Taylor Fritz, che si impose anche nel 2023 insieme alla bielorussa Aryna Sabalenka. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Berrettini e Jasmine Paolini faranno coppia sul cemento: doppio misto di lusso negli USA

