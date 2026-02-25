Mattatoio c’è l’ok all’indagine E ora la Lega difende il sindaco

Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’istituzione di una commissione speciale per approfondire i problemi legati al mattatoio, a causa di recenti criticità emerse nelle operazioni di controllo. La decisione segue le richieste di diverse forze politiche che vogliono fare chiarezza sulle procedure adottate. La Lega ha subito preso posizione, difendendo il ruolo del sindaco e chiedendo un’analisi approfondita. La commissione inizierà i lavori nelle prossime settimane.

Via libera all’unanimità del consiglio comunale alla commissione speciale d’indagine sul caso mattatoio. E dopo i silenzi andati in scena nell’ultima seduta dell’assise, questa volta tutta la maggioranza fa quadrato attorno al sindaco Sandro Parcaroli, rintuzzando gli attacchi di un’opposizione sempre agguerrita. La richiesta di istituire la commissione d’indagine porta la firma di Andrea Perticarari (Pd), secondo il quale "siamo davanti a un capitolo fumoso, restano molte opacità politiche". La vicenda è quella della mancata partecipazione all’ asta, vinta poi dall’imprenditore Ilario Marcolini, prima che il giudice a sorpresa sospendesse la vendita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mattatoio, c’è l’ok all’indagine. E ora la Lega difende il sindacoDisco verde del consiglio comunale alla commissione per fare chiarezza sulla vicenda. Dopo i silenzi dell’ultima seduta, parla Alessandrini: Sandro ha dato l’anima per salvare la struttura. ilrestodelcarlino.it

Mattatoio a Macerata, via libera alla commissione d'inchiesta. Il sindaco Parcaroli: «Mai fatte cose illecite, indagate pure»MACERATA Sì bipartisan alla commissione di indagine sulla questione del mattatoio, non solo per approfondire il discorso dell’ultima asta ma anche la lunga e tormentata storia ... corriereadriatico.it

