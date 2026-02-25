Mattarella | Benedetto Croce intellettuale di primo piano nella cultura mondiale

Roma, 25 feb. (askanews) – “Benedetto Croce, intellettuale di primo piano del panorama culturale mondiale e figura politica italiana di grande rilievo, è stato un maestro, le cui ricerche hanno abbracciato molteplici discipline del sapere umanistico, dall’arte alla filosofia, dalla critica letteraria alla storiografia, tramandando un’inesauribile fonte di conoscenza”. Lo dichiara il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 160° anniversario della nascita di Benedetto Croce. “Per Croce – continua Mattarella – la componente culturale era elemento imprescindibile per l’arricchimento della società e un bene da tutelare e diffondere per il progresso collettivo. La “religione della libertà”, evidenziata nella sua “Storia d’Europa nel secolo decimonono” ispirò tutta la sua azione. Senatore del Regno d’Italia, fu Ministro della Pubblica Istruzione, promuovendo provvedimenti volti a garantire la qualità del sistema scolastico e a salvaguardia del patrimonio artistico e paesaggistico del Paese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

