Mattarella a Napoli | strategia giudiziaria e formazione dei magistrati

Il presidente della Sergio Mattarella ha scelto Napoli per inaugurare l’anno formativo 2026 della Scuola superiore della magistratura, un evento che va ben oltre il semplice atto istituzionale. Castel Capuano, sede storica della Scuola, ha ospitato una cerimonia che ha riunito le più alte cariche dello Stato e della regione, sotto un sole primaverile che ha illuminato la città con 19 gradi e venti leggeri da nord-est. La visita del Capo dello Stato non è stata solo un riconoscimento formale, ma un segnale concreto sull’importanza strategica della formazione dei magistrati in un momento cruciale per il sistema giudiziario italiano. Insieme a Mattarella, hanno partecipato al evento il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Fabio Pinelli, il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto e la presidente della Scuola Silvana Sciarra. La loro presenza ha sottolineato l’interconnessione tra istituzioni e la necessità di un approccio integrato per affrontare le sfide del sistema giudiziario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Giustizia, Mattarella: "La nostra Carta si fonda sulla separazione dei poteri: indiscutibile l'indipendenza dei magistrati"Il presidente Mattarella ha sottolineato l’importanza della separazione dei poteri come pilastro della nostra Costituzione.

Scuola dei magistrati, via all?anno formativo: lo inaugura MattarellaIl presidente Mattarella ha inaugurato l’anno formativo della scuola dei magistrati, riconoscendo il valore di questa istituzione situata a Castel Capuano.