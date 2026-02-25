Mattarella a Napoli per l' inaugurazione anno Scuola superiore magistratura

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato oggi a Napoli, a Castel Capuano, per la cerimonia di inaugurazione dell'anno formativo 2026 della Scuola superiore della magistratura. Nel corso dell’evento sono intervenuti il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Fabio Pinelli, il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto e la presidente della Scuola Silvana Sciarra. “Siamo sempre felici quando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella viene qui in città, a Napoli e in Campania. Quella di oggi è stata una bellissima cerimonia, densa di contenuti, rispetto alla funzione del magistrato e della Scuola”: così il presidente della Regione Campania Roberto Fico. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Gratteri risponde a Nordio: "Su di me diffamazioni. Ecco i risultati del mio lavoro" . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

