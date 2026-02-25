Matrimonio a sorpresa | Tommaso Paradiso e Carolina si dicono sì

Tommaso Paradiso e Carolina Sansone: un matrimonio che unisce arte e vita. Tommaso Paradiso, il cantautore romano che ha conquistato il pubblico alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con I Romantici, sta per vivere un altro momento cruciale: il matrimonio con la compagna Carolina Sansone. Le pubblicazioni ufficiali, apparse sul sito del Comune di Roma, hanno reso pubblico questo passo importante per la coppia, insieme da nove anni e genitori di Anna, nata nell’aprile 2025. Le indiscrezioni indicano una celebrazione probabilmente estiva, che segnerà un nuovo capitolo nella vita del 42enne artista e della 34enne compagna. Le pubblicazioni a sorpresa: ecco cosa rivelano. Il sito del Comune di Roma, spesso utilizzato per verifiche burocratiche, ha rivelato dettagli inaspettati sul matrimonio di Tommaso Paradiso e Carolina Sansone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche:

Tommaso Paradiso si sposa con Carolina: l’indiscrezione

Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni si sposano dopo Sanremo 2026

Temi più discussi: Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni si sposano: rivelata la data delle nozze; Tommaso Paradiso si sposa: pronto a fare il grande passo dopo Sanremo 2026. Ecco chi è la compagna; Tommaso Paradiso si sposa, il matrimonio con Carolina Sansoni dopo Sanremo: c'è la data; Sanremo 2026, Chiello in gara con il brano Ti penso sempre.

Tommaso Paradiso sposa Carolina Sansoni: ci sono le pubblicazioni di nozze (con sorpresa)Il cantante, in gara a Sanremo 2026 con I romantici, convolerà a nozze con la compagna e madre di sua figlia a giugno ... ilfattoquotidiano.it

Tommaso Paradiso sposa la fidanzata Carolina Sansoni/ Svelata la data del matrimonioTommaso Paradiso e Carolina Sansoni, genitori della piccola Anna si sposano: svela la presunta data del matrimonio. ilsussidiario.net

A Sanreo 2026 Tommaso Paradiso si distingue in Emporio Armani con un completo spezzato beige dalle proporzioni loose, lontano dai classici look scuri della serata. Giacca e camicia tono su tono, con la t-shirt bianca a spezzare, riscrivono l’eleganza masc - facebook.com facebook

#Sanremo, Tommaso #Paradiso: la prima volta. Sono molto emozionato #Sanremo2026 #tommasoparadiso x.com