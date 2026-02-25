Masterclass speciale con Samuel Antinelli

Domenica 8 marzo 2026 presso La Maison della Danza ad incontrare le ballerine young (8-12 anni) e juniorsenior (open classe over 13 anni) ci sarà Samuel Antinelli con la sua idea di danza fatta di divertimento, agilità, sorpresa, leggerezza, coinvolgimento e utilizzo emozionale del corpo. Per la prima volta ad Arezzo arriva un giovanissimo e talentuoso ballerino conosciuto dal grande pubblico per aver partecipato al talent televisivo Amici di Maria De Filippi nella squadra di Emanuel Lo vincendo una prestigiosa borsa di studio per l’Accademia di Monaco di Baviera. Ma Samuel, classe 2005, è anche attore: ha recitato nella serie Rai Rossella 2 – Il coraggio di una donna ed è stato protagonista dello spot Wind assieme a Vanessa Incontrada e Giorgio Panariello. Ha partecipato inoltre su Raidue al Tim Summer Hits, ballato nel videoclip Mon amour di Annalisa e fatto parte del tour Open del coreografo, regista e designer Daniel Ezralow. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

