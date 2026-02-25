Maslianico 22enne fermato in strada | senza lavoro ma con troppi soldi in tasca la scoperta in casa e l’arresto

Lo seguivano da tempo perché sospettato di essere attivo nello spaccio di droga nella zona. Nel pomeriggio di ieri gli agenti della squadra mobile della polizia di Stato di Como hanno fermato un 22enne italiano residente a Maslianico e, dopo i controlli, lo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli investigatori della sezione antidroga stavano monitorando i movimenti del giovane nell’ambito dei servizi contro lo spaccio sul territorio. Dopo aver documentato alcuni incontri sospetti per le strade del paese, gli agenti hanno deciso di intervenire e identificarlo. Durante il controllo personale il 22enne aveva con sé circa 500 euro in contanti. 🔗 Leggi su Quicomo.it

