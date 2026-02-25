Marvel’s Wolverine | Uscita annunciata per la nuova avventura di Logan in esclusiva PS5

Marvel’s Wolverine, l’annuncio dell’uscita del nuovo videogioco dedicato a Logan, è stato motivato dalla collaborazione tra Sony Interactive Entertainment, Marvel Games e Insomniac Games, che hanno deciso di portare l’avventura del mutante esclusivamente su PS5. La data di lancio è stata comunicata insieme a dettagli sul gameplay e le caratteristiche tecniche, creando grande attesa tra i fan. La notizia ha già suscitato molte discussioni online tra gli appassionati.

Sony Interactive Entertainment, in collaborazione con Marvel Games e lo studio Insomniac Games, ha annunciato ufficialmente l’uscita di Marvel’s Wolverine, un nuovo gioco dedicato al celebre mutante dell’universo Marvel. Il titolo proporrà una versione completamente originale di Logan, offrendo una nuova interpretazione di uno dei personaggi più iconici e complessi dei fumetti. Il progetto è in sviluppo esclusivamente per PlayStation 5 e punta a offrire un’esperienza narrativa più intensa e matura rispetto ad altri titoli basati sui supereroi. Insomniac Games, già apprezzato per il lavoro svolto sulla serie dedicata a Spider-Man, ha dichiarato l’intenzione di raccontare una storia più personale e oscura, approfondendo il lato più umano e violento del protagonista. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

Marvel's Wolverine, Insomniac Games annuncia la data di uscita ufficiale, l'esclusiva PS5 uscirà prima del previstoInsomniac Games annuncia che Marvel's Wolverine uscirà il 15 settembre 2026, sorprendendo gli appassionati con una data anticipata.

