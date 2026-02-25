Marvel’s Wolverine di Insomniac Games svelata la data di uscita su PS5

(Adnkronos) – Sony Interactive Entertainment e lo studio Insomniac Games hanno ufficializzato la data di lancio di Marvel’s Wolverine, che debutterà in esclusiva su PlayStation 5 il 15 settembre 2026. Il progetto, affidato al team già autore della fortunata saga dedicata a Spider-Man, segna una netta divergenza stilistica rispetto alle precedenti produzioni della software house, puntando su un’estetica e un tono sensibilmente più oscuri e violenti. L’opera si pone l’obiettivo di restituire una visione cruda del personaggio Marvel, focalizzandosi su un sistema di combattimento ferino che sfrutta la rigenerazione e la rabbia del protagonista. La narrazione si sviluppa attorno alla ricerca personale di Logan, impegnato a ricostruire i frammenti di un passato oscuro e frammentato. Il gameplay promette di mantenere gli standard di fluidità e spettacolarità tipici delle produzioni Insomniac, integrando però una componente di brutalità necessaria per descrivere la natura del mutante. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Marvel’s Wolverine, Insomniac Games annuncia la data di uscita ufficiale, l’esclusiva PS5 uscirà prima del previstoInsomniac Games annuncia che Marvel’s Wolverine uscirà il 15 settembre 2026, sorprendendo gli appassionati con una data anticipata.

Marvel’s Wolverine: Uscita annunciata per la nuova avventura di Logan in esclusiva PS5Marvel’s Wolverine, l’annuncio dell’uscita del nuovo videogioco dedicato a Logan, è stato motivato dalla collaborazione tra Sony Interactive Entertainment, Marvel Games e Insomniac Games, che hanno deciso di portare l’avventura del mutante esclusivamente su PS5.

Marvel’s Wolverine | Gameplay Trailer | PS5

Temi più discussi: Marvel's Wolverine: il nuovo titolo degli Insomniac ha finalmente una data di uscita a sorpresa; Marvel's Wolverine ha una data di uscita ufficiale, la nuova esclusiva PS5 arriverà prima del previsto; Marvel's Wolverine ha finalmente una data di uscita; Marvel’s Wolverine ha finalmente una data d’uscita ufficiale.

Marvel's Wolverine di Insomniac Games, svelata la data di uscita su PS5Sony e Insomniac Games annunciano l'uscita del titolo dedicato al mutante Marvel per il prossimo settembre. L'avventura promette un approccio brutale tra ambientazioni internazionali e volti noti del ... adnkronos.com

PlayStation, Sony a sorpresa svela la data di uscita di Marvel's WolverineC'era chi se lo aspettava trai protagonisti del ricco State of Play di febbraio, ed è rimasto deluso. Sony però aveva altri piani, decisamente meno convenzionali: e così in serata ha svelato a ... hdblog.it

Insomniac Games sgancia la data definitiva di Marvel’s Wolverine: il gioco uscirà il 15 settembre su PS5 #marvel #wolverine #ps5 - facebook.com facebook

Marvel's Wolverine is coming to PlayStation 5 consoles September 15, 2026. Developed by Insomniac Games, in collaboration with Marvel Games and Sony Interactive Entertainment, comes an all-new take on an iconic character based on Marvel Comics. x.com