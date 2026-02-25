Martins | Milan? E’ un grande club nel 2018 fui vicino ma fa parte del passato

Il sito di Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, ha intervistato Gelson Martins, esterno dell’Olympiacos. Il centrocampista della squadra turca ha voluto svelare un retroscena di mercato legato al Milan, risalente al 2018, per poi spostarsi a parlare di Rafael Leao. Ecco, di seguito, le sue parole: «Non so se sono stato proprio vicino, vicino. Ma ormai fa parte del passato. Il presente si chiama Olympiacos e cerco di fare il massimo qui. Ma il Milan è un grande club, basta pensare ai giocatori che hanno indossato quella maglia. Ora ci gioca un mio caro amico come Leao. Parliamo di un top club». LEGGI ANCHE: Due gol all’Inter: Hauge riscoppia l’amore con il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

