Marquez i record e l' appuntamento con la storia | prossima tappa il decimo titolo

Marc Marquez ha ottenuto il record di vittorie in MotoGP, spinto dalla voglia di eguagliare Rossi. La causa è la partenza del nuovo mondiale in Thailandia, dove il campione della Ducati punta al decimo titolo. La sua sfida si concentra sulla possibilità di superare il rivale storico e scrivere un nuovo capitolo nella storia del motociclismo. La gara rappresenta un momento cruciale per il pilota spagnolo e il suo team.

I proverbi sono brevi motti che esprimono un consiglio o una norma. Nello sport, però, non tutti possono essere applicati. Per esempio Marc Marquez non penserà mai che chi si accontenta gode. Al massimo può condividere le parole utilizzate da Ligabue in "Certe Notti": "Chi si accontenta gode, così così". La sua testa è proiettata da tempo sulla nuova stagione, con il solo obiettivo di vincere ancora con la Ducati. Quest'anno lo spagnolo può diventare l'unico pilota dell'era moderna in grado di conquistare 10 titoli, superando i 9 di Valentino Rossi, Mike Hailwood e Carlo Ubbiali. In cima all'albo d'oro ci sono Giacomo Agostini con 15 Mondiali e Angel Nieto con 13, ma ai tempi i piloti correvano nello stesso anno in più categorie.