Marianna sul cornicione per scappare | la caduta nella notte a Milano e l’ipotesi della fuga

Voleva scappare. È questa l'ipotesi su cui stanno lavorando i Carabinieri del Comando provinciale di Milano dopo la morte di Marianna Pietropolli, la 31enne precipitata nella notte tra lunedì e martedì da un cornicione al quarto piano di uno stabile in via Depretis 69, in zona Barona. Secondo i primi rilievi, la donna sarebbe uscita volontariamente da una finestra dell'appartamento in cui era ospite insieme al compagno. Si sarebbe calata sul davanzale, poi sulla grondaia, tentando di scendere verso la strada. Ma sarebbe scivolata, cadendo per oltre dieci metri. Un volo che non le ha lasciato scampo. Nessun segno di colluttazione. Nell'alloggio – occupato abusivamente da mesi e di proprietà Aler – i militari non hanno trovato segni di colluttazione.

