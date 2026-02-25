Marianna Pietropolli morta dopo un volo dal quarto piano | era uscita da un appartamento occupato dal papà di Gino Panaiia

Marianna Pietropolli è morta dopo essere caduta dal quarto piano, probabilmente a causa di un gesto volontario. La donna era uscita dall’appartamento occupato dal padre di Gino Panaiia, in un complesso residenziale di Milano. Sul luogo ci sono tracce evidenti della caduta, come segni neri sulla grondaia e una chiazza scura sul pavimento. Le indagini puntano a chiarire cosa abbia spinto la donna a compiere quel gesto.

Milano, 25 febbraio 2026 – I segni neri sulla grondaia grigia. A terra, una chiazza scura: l'impronta che resta di un corpo precipitato dal quarto piano. Il volo di oltre 10 metri non ha lasciato scampo a Marianna Pietropolli, di 31 anni: è morta sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso degli operatori del 118 intervenuti all'una di ieri notte in via Depretis 69, al quartiere Sant'Ambrogio II, in zona Barona. Una morte misteriosa. La scena. Le tracce lasciate sul canale di scolo lungo la facciata, delle lunghe scie, lasciano pensare che la donna abbia cercato di scendere dalla grondaia provando a fare presa anche con i piedi ma che sia scivolata atterrando sull'asfalto del cortile, nella parte esterna del caseggiato, condominio misto in un quartiere popolare, su cui si affacciano i box e dove sono allineati i parcheggi.