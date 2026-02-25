Marciapiedi pericolosi in via San Lorenzo

. Nell'agosto 2024 il consigliere Fabio Pernice ha presentato una mozione approvata dal consiglio per il rifacimento del marciapiede sito nei pressi di via San Lorenzo 91. La mozione è stata approvata con delibera numero 339, del 19112024. Il marciapiede presenta da anni lo stacco del cemento e quindi evidenti voragini che danneggiano le auto dei residenti che escono dai cancelli delle proprie abitazioni oltre a rischio della salute pubblica con diversi anziani finiti in ospedale dopo essere caduti nelle buche che si sono formate nello stesso. A distanza di un anno e mezzo e nonostante i solleciti del consigliere e la relativa delibera i cittadini fanno i conti ancora con danni da cadute e alle autovetture che escono dai privati accessi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche:

Nuovi spazi verdi, ma in via della Repubblica serve sicurezza: "Marciapiedi sconnessi e pericolosi"

"Tratti di marciapiedi pericolosi e scarsa segnaletica": il dossier Via dei Filosofi "consegnato" alla Giunta

Temi più discussi: Riasfaltature, sistemazione dei tombini ed eliminazione dei marciapiedi pericolosi: Laigueglia si prepara per il nuovo Trofeo; Guidonia - Lavori pubblici sui marciapiedi privati di via dell’Unione, e c’è l'interesse di un consigliere di maggioranza; Strade rotte e pini pericolosi. Basta rattoppi a Cervia; Nuovi marciapiedi in via Filzi.

Marciapiedi più accessibili, partono i lavori in via PodgoraCon il rialzo delle temperature ripartono i cantieri sulle strade della Circoscrizione 8. In questi giorni sono iniziati i lavori di riqualificazione dei marciapiedi in via Podgora, nel tratto ... torinoggi.it

Il comitato Sp64 su via Roma, a Roccamorice: Soldi pubblici sprecati e rotatoria pericolosa in vista del Giro d'ItaliaCon una lettera inviata a Provincia, Comune e soprintendenza, il comitato chiede come si intende rimediare agli interventi fatti che avrebbero deturpato il paesaggo con il taglio dei tigli, ma anche p ... ilpescara.it

INCIDENTE SULL'AURELIA: TAMPONAMENTO SCOOTER-AUTO TRA SAN LORENZO E IMPERIA. FERITO UN 50ENNE /LE IMMAGINI - facebook.com facebook