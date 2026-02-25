Manovra 2026 Fiola | Stop a scarichi di responsabilità sui Comuni

Tempo di lettura: < 1 minuto “Quando si parla di diritto allo studio e inclusione degli studenti con disabilità non possiamo permettere ambiguità né scarichi di responsabilità sui territori. L’allarme lanciato dal Forum del Terzo Settore Campania non può essere ignorato. Per questo chiederò un incontro con il Presidente della Regione, Roberto Fico, e con l’assessore Andrea Morniroli per valutare insieme le strategie più efficaci da adottare, così come stanno facendo anche le altre regioni”. E’ quanto dichiara in una nota Bruna Fiola, presidente della Commissione Istruzione e Politiche Sociali della Regione Campania, intervenendo in merito alla Legge Nazionale di Bilancio 2026 e all’istituzione del LEP (Livello Essenziale di Prestazioni) per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

