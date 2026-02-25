Manfredi come De Laurentiis | Dovremmo usare il Var a chiamata proprio come avviene in Nba

Il sindaco di Napoli: ""C’è una crisi evidente della classe arbitrale. Nell’ultima gara abbiamo visto diversi episodi controversi e credo sia necessario rivedere il Var" Ultimamente sembra impossibile seguire il calcio senza imbattersi in polemiche arbitrarie: ogni partita porta con sé un nuovo errore. Non sorprende, quindi, che ora sia arrivato persino il commento del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. A dare l’ok alla strada del Var a chiamata è intervenuto il sindaco Manfredi, che ai microfoni di Canale 8 ha espresso la sua apertura dopo le ultime contestazioni arbitrali. Ecco le sue parole: “C’è una crisi evidente della classe arbitrale, che oggi appare in difficoltà. Nell’ultima gara abbiamo visto diversi episodi controversi e credo sia necessario rivedere il Var. Guardo con interesse a quanto accade nel basket Nba, dove esiste il Var a chiamata. La tecnologia è un supporto prezioso e uno strumento del genere potrebbe rappresentare un passo avanti verso un arbitraggio più equo, purché non si traduca in una deresponsabilizzazione del direttore di gara. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Perché De Laurentiis vuole il VAR a chiamata in Serie A: in C sta già ottenendo buoni risultatiLa richiesta di De Laurentiis di introdurre il VAR a chiamata nasce dai buoni risultati ottenuti in Serie C, dove questa tecnologia è già in uso da questa stagione.

De Laurentiis vuole cambiare il sistema: Var a chiamata, riforma del protocollo e arbitri della Lega Serie ADe Laurentiis critica l’attuale sistema arbitrale dopo l’errore durante la partita tra Napoli e Atalanta, che ha portato alla cancellazione di un gol valido.

Temi più discussi: Atalanta-Napoli, anche l'Aia ora conferma a Open Var: Dare il gol a Gutierrez era la scelta giusta; Edoardo Cosenza: Maradona, spalti a 6 metri come nello stadio di Parigi; Stadio Maradona, c'è un piano B per Manfredi e De Laurentiis: uno stadio più piccolo e moderno; Stadio Maradona più piccolo e moderno! Ecco il Piano B del Comune di Napoli.

Napoli, il Sindaco Manfredi: A De Laurentiis la cittadinanza onoraria. Euro 2032? Napoli dev'essere...Napoli al centro del mondo sportivo, nel calcio e nel solo. Lo sa bene il sindaco del capoluogo partenopeo, Gaetano Manfredi, intercettato dalle frequenze di Radio Tutto Napoli per parlare di presente ... corrieredellosport.it

CdM - Progetto nuovo stadio Maradona, a breve Manfredi incontra De Laurentiis: prove d'intesaUltime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola del Corriere del Mezzogiorno riport Il bilancio della Regione Campania andrà in aula a breve. Nel documento saranno previste le prime voci di fi ... msn.com

Contesta o croce Attaccati dai loro tifosi e incapaci di vendere i club a compratori seri. Il vicolo cieco degli imprenditori intrappolati nel business del calcio: Cairo, Iervolino, De Laurentiis a Bari e Manfredi - facebook.com facebook