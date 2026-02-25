Måneskin Blanco e Lamborghini Da Villa Arconati a Sanremo

Il successo di Måneskin, Blanco e Lamborghini deriva dalla loro performance a Villa Arconati di Castellazzo di Bollate, che sembra portare loro fortuna. La location, con il suo ambiente suggestivo e l’atmosfera unica, ha favorito un momento decisivo per gli artisti prima di salire sul palco di Sanremo. La connessione tra il luogo e le vittorie musicali si rafforza ogni anno, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. La prossima esibizione si avvicina.

Non è una leggenda, ma una certezza: Villa Arconati di Castellazzo di Bollate porta fortuna agli artisti protagonisti del Festival di Sanremo. Le sue sontuose sale e l’immenso giardino sono state scelte da molti di loro come set per la registrazione dei loro videoclip e, poco dopo, questi artisti hanno conquistato il podio del Festival. Per questo motivo Fondazione Augusto Rancilio, in questa settimana dedicata al Festival (oggi, domani e dopodomani) alle ore 15, organizza delle speciali visite guidate in questi ambienti. Ma quali sono gli artisti? Il primo caso emblematico è quello di Giovanni Caccamo, che nel 2015 ha vinto nella categoria Nuove Proposte con "Ritornerò da te", girato tra la Sala da Ballo, la Sala Museo e la Biblioteca Busca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Villa Arconati, dove nascono i videoclip dei big di Sanremo: visite guidare sui setVilla Arconati ha dato origine ai videoclip di alcuni artisti di Sanremo, attirando registi alla ricerca di scenari suggestivi.

Villa Arconati, aperture straordinarie per le visiteVilla Arconati apre le sue porte in occasioni speciali, offrendo visite guidate che consentono di scoprire il suo suggestivo giardino e le sue storiche sale.

