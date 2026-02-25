Maltempo anche in Calabria Confeuro | Bene governo su ristori agricoli ora procedure rapide e trasparenti

Il maltempo causato dalla tempesta Harry ha provocato danni alle campagne calabresi, spingendo Confeuro a chiedere interventi rapidi. Il governo ha annunciato un fondo di oltre un miliardo di euro, con 400 milioni destinati all’agricoltura, per aiutare le zone colpite. La priorità ora resta accelerare le procedure di erogazione, garantendo trasparenza e rapidità. La richiesta degli agricoltori si concentra sulla necessità di interventi concreti e tempestivi.

L'auspicio istituzionale - anzi, l'obiettivo non più rinviabile - è che a questo stanziamento segua una procedura amministrativa snella, chiara e trasparente, capace di garantire che i ristori e i finanziamenti raggiungano in tempi brevissimi le aziende agricole locali. Solo così sarà possibile favorire e incentivare una ripartenza quanto più rapida possibile, dopo gli ingenti danni subiti. A questo deve affiancarsi una programmazione strutturale e continuativa di prevenzione e messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico, tema che riguarda da vicino l'Italia ma che coinvolge sempre più l'intero continente.

Maltempo, è emergenza anche in Calabria: 190 sfollati e oltre 3.000 ettari di terreni devastatiIl sindaco di Cassano: L'emergenza sta rientrando, ma non è ancora finita. 190 gli evacuati, di questi, 130 non sono ancora rientrati nelle loro case ... affaritaliani.it

Maltempo in Calabria: in corso l’istruttoria per lo stato di emergenzaÈ in corso l’istruttoria della Protezione Civile nazionale e regionale, passaggio fondamentale per riconoscere anche in Calabria lo stato di emergenza nelle zone colpite dalla recente ondata di maltem ... reggiotv.it

