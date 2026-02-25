Malnutriti e tenuti alla catena tra i rifiuti | quattro cani salvati a Valle Salimbene

Valle Salimbene (Pavia), 25 febbraio 2026 - Quattro cani, detenuti in condizione di forte degrado, sono stati salvati dalle guardie zoofile dell’Oipa di Pavia nel territorio comunale di Valle Salimbene. L’intervento, effettuato dopo diverse segnalazioni e sopralluoghi, insieme ai carabinieri della Stazione di Belgioioso e con il supporto del veterinario ufficiale Ats, ha portato alla scoperta di una situazione pessima per i migliori amici dell’uomo, totalmente incompatibile con il loro benessere. All’arrivo, gli agenti hanno trovato due cani legati alla catena, mentre gli altri due si trovavano liberi all’interno di un’area in uno stato di forte degrado, tra rottami e rifiuti di ogni genere. In particolare, le condizioni di due dei quattro cani sono risultate subito allarmanti: uno dei cani legato alla catena, un simil pointer, era in evidente stato di malnutrizione; con lui, anche un pitbull appariva in condizioni di salute non ottimali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

