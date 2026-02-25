Malika Ayane testo e significato di Animali notturni la canzone in gara a Sanremo 2026 che parla di un amore istintivo e consapevole

Malika Ayane porta in gara al Festival di Sanremo 2026 “Animali notturni”, un brano che unisce energia e profondità. Già vincitrice per due volte del Premio della Critica “Mia Martini”, l’artista partecipa per la quinta volta tra i Big e lo fa con una canzone dal ritmo coinvolgente, ma dal cuore intimista. Chitarre funky e percussioni dal sapore tribale costruiscono una base dinamica che invita al movimento, mentre il testo racconta un amore adulto, istintivo e consapevole, capace di resistere al rumore del mondo. Il significato di “Animali notturni” di Malika Ayane Con “Animali notturni”, Malika Ayane canta un sentimento maturo, lucido nelle sue fragilità ma deciso a non arretrare. I protagonisti del brano sono due persone che si scelgono ogni giorno, anche quando all’esterno possono apparire distanti o incomprensibili agli occhi degli altri. In pubblico sembrano quasi estranei, ma nel loro spazio privato costruiscono un linguaggio esclusivo, fatto di complicità e riconoscimento reciproco. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

