Malika Ayane | scandalo a Sanremo e l’amore nascosto con Cremonini

Malika Ayane ha attirato l’attenzione durante il Festival di Sanremo a causa di un episodio imbarazzante che ha coinvolto il suo outfit. La cantante, nota per la sua voce profonda, ha scelto di esibirsi con un abito che ha suscitato polemiche tra il pubblico e i media. La sua scelta si è subito trasformata in un tema di discussione sui social e nelle trasmissioni televisive. Intanto, si parla anche di un legame speciale con il collega Cremonini.

Malika Ayane: la carriera, le polemiche e l'amore con Cremonini. Milano, 1984: in una famiglia mista, con un padre marocchino e una madre italiana, nasce Malika Ayane. La sua storia comincia tra le note del coro delle voci bianche del Teatro alla Scala, un trampolino di lancio che la porterà, nel 2007, a firmare il suo primo contratto discografico con la Sugar Music. L'anno successivo, il debutto ufficiale con l'album da cui emerge il singolo Feeling Better, un primo assaggio di una carriera che si rivelerà ricca di riconoscimenti: quattro Wind Music Awards, candidature ai Premi Tenco, Nastro d'Argento, MTV Europe Music Awards e MTV Awards.