Malato di tumore senza posto la figlia denuncia | Costretti a migrare a Rimini per una colonscopia urgente

“Mio padre, malato oncologico, non ha trovato posto per una colonscopia urgente prescritta con priorità 10 giorni”. È la denuncia shock di una donna di Monte San Vito che si è rivolto allo Sportello Salute di Chiaravalle. Dopo inutili chiamate al Cup, liste di “pre-appuntamento” e Pec rimaste senza risposta, la famiglia è stata costretta a fuggire a Rimini: “In Emilia Romagna posto trovato in 5 giorni. Nelle Marche ci hanno richiamato solo a termini scaduti per un esame a marzo”. Il viaggio difficile per un anziano invalido Un viaggio estenuante per un anziano invalido che evidenzia il fallimento della presa in carico di chi non trova posto con il sistema sanitario ma anche degli oncologici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

