Mai più soli tra casa e ospedale | il Comune rinnova l' accordo che garantisce viaggi e pasti ai cittadini fragili

L’associazione “Beato Simone” si è da sempre occupata di assistenza alle persone con disabilità e agli anziani, in particolare del loro trasporto in strutture sanitarie, ambulatori, uffici o altre destinazioni L’Amministrazione comunale di Santarcangelo di Romagna ha rinnovato per ulteriori tre anni la collaborazione con l’associazione Beato Simone per i servizi di consegna dei pasti a domicilio e trasporto “Taxi amico”, riservati ad anziani e persone con disabilità. Nata nel 1999 e ufficialmente costituitasi nel 2000, l’associazione di volontariato “Beato Simone” si è da sempre occupata di assistenza alle persone con disabilità e agli anziani e, in particolare, del loro trasporto in strutture sanitarie, ambulatori, uffici o altre destinazioni con una copertura oraria garantita indicativamente dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30. L’associazione collabora con i Servizi sociali dell’Unione dei Comuni, con la Parrocchia e con altre associazioni e cooperative sociali. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

A Morano Calabro parte il progetto Mai più soli: telemedicina a domicilio per anziani e fragiliVenerdì 27 febbraio al Chiostro San Bernardino il Comune presenta Mai più soli: smartwatch collegato H24 alla Croce Rossa per monitorare parametri vitali e attivare soccorsi immediati a Morano ... ecodellojonio.it

’Mai soli’, studenti a fianco di anziani e fragiliUn progetto contro la solitudine, fenomeno in aumento e che riguarda non solo gli anziani ma anche persone più giovani con fragilità. Si chiama ‘Mai soli’ e nasce dalla collaborazione tra Ac Carpi e i ... ilrestodelcarlino.it

