Mai più morti sul lavoro L’iniziativa per ricordarli | Investire sulla sicurezza

La recente iniziativa ha attirato molti partecipanti al circolo ‘Sandro Maltagliati’ di Vellano, dove si è proiettato il film ‘Articolo 1’. La causa è la crescente preoccupazione per le morti sul lavoro, un problema che colpisce ancora troppe famiglie. Assessori e rappresentanti regionali hanno discusso dell’importanza di investire sulla sicurezza e di prevenire tragedie future. La serata si è conclusa con un forte appello a cambiare le politiche di tutela dei lavoratori.

Si sono presentati in tantissimi, lunedì al circolo ‘Sandro Maltagliati’ di Vellano, per assistere alla proiezione del film ‘Articolo 1’ e ascoltare gli interventi degli assessori Matteo Leggio e Cristiana Inglese e, soprattutto, del sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana Bernard Dika, che hanno parlato di un tema sempre tragicamente d’attualità, quello delle morti sul lavoro. Una piaga, quella degli incidenti sul lavoro, che interessa tutta la società, e relativamente alla quale i dati sono veramente allarmanti. Sono state 1.450, secondo le cifre pubblicate dal quotidiano L’Avvenire, le vittime registrate nel corso del 2025, un terzo delle quali lavoratori stranieri, e un altro terzo lavoratori con oltre 60 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Aumentano infortuni e morti sul lavoro, la Cisl: «Investire in formazione un passo verso la sicurezza»Gli infortuni sul lavoro in Veneto sono aumentati, raggiungendo il massimo degli ultimi cinque anni.

Colleferro | Artena. “Mai Più”. Sabato 7 Febbraio ore 10. Manifestazione contro le morti sul lavoroSabato mattina, i sindaci di Colleferro e Artena hanno convocato una manifestazione per dire basta alle morti sul lavoro.

Girl helps old lady. Grandma sends her a hot husbandHis black card's all hers.

Temi più discussi: Mai più morti sul lavoro: vasta partecipazione unisce tutto il territorio; Alessandria: raddoppiano le morti bianche e negli incidenti per raggiungere il posto di lavoro; Infortuni sul lavoro, in Veneto dato più alto degli ultimi 5 anni; Sarno, nel 1998 la frana che fece 160 morti: oggi rifiuti e sterpaglie nei canali di sicurezza. Una lezione gettata al vento.

Stop ai morti sul lavoro: Sensori, telecamere e intelligenza artificiale. Mai più come LuanaAbbiamo sviluppato questo sistema affinché tragedie come quella della giovane Luana D’Orazio non accadano mai più. Dall’unione tra intelligenza artificiale e sensori avanzati, l’Università di Pisa ... lanazione.it

Morti sul lavoro. Più della metà avvengono sulla stradaDelle 704 morti sul lavoro accertate dall’Inail nel 2018, infatti, ben 412, pari al 58,5% del totale, hanno visto il coinvolgimento di un mezzo di trasporto. A confermare la pericolosità del rischio ... quotidianosanita.it

Minaccia di morte l’ex compagna e tenta di investire l’ex suocero: la serata folle finisce in cella L’uomo, un 46enne disoccupato, ha tentato la fuga ma è stato arrestato - facebook.com facebook

Un #Sì per una giustizia libera dai pregiudizi politici, più autonoma e responsabile. Un #Sì per una giustizia che non sia più una zavorra per le #imprese e per chi vuole #investire e creare #lavoro. In SI per proseguire sulla strada delle riforme. Anche recenti e x.com