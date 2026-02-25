Magistratura la storia degli attacchi ai governi di sinistra

Nel 1992 e 1993, le modifiche alla Costituzione hanno eliminato le amnistie e l'autorizzazione a procedere per i parlamentari, causando tensioni nel sistema giudiziario. La mancanza di riforme ha portato a uno squilibrio tra i poteri dello Stato e ha favorito l’ingresso di influenze politiche nella magistratura. Questa situazione ha alimentato continui attacchi ai governi di sinistra, che hanno duramente contestato le scelte fatte in quegli anni. La questione resta aperta e ancora molto discussa.

Fu opportuno toccare la Costituzione nel 1992 abolendo le amnistie a maggioranza semplice e nel 1993 abolendo l'autorizzazione a procedere per i parlamentari, insieme fu catastrofico non riformare l'organizzazione corporativa del sistema giudiziario creando uno sbilanciamento di poteri e ordini dello Stato che ha perseguitato la vita di tutta la Seconda Repubblica grazie alla crescente politicizzazione di ampi settori della magistratura. Per dimostrare questa mia tesi non citerò le persecuzioni giudiziarie contro esponenti di centrodestra, peraltro ampie e persistenti, mi limiterò agli attacchi devastanti che magistrati politicizzati hanno costantemente effettuato anche contro governi sostenuti dalla sinistra.