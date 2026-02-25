Madri in cammino a Roma | un appello scalzo per la pace

Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Cosa: Barefoot Walk: Mothers’ Call for Peace, marcia simbolica di madri israeliane e palestinesi. Dove e Quando: Roma, dall’Ara Pacis alla Terrazza del Pincio; 24 marzo 2026, ore 17:00. Perché: Unire le voci di donne di frontiera per chiedere la fine della violenza e la tutela dei bambini. Il selciato storico di Roma si appresta a diventare il palcoscenico di uno dei gesti diplomatici e umanitari più potenti del nostro tempo. Il prossimo 24 marzo, la Capitale ospiterà la Barefoot Walk: Mothers’ Call for Peace, una camminata scalza che vedrà protagoniste madri palestinesi e israeliane, unite in un unico, straziante e speranzoso appello per la fine delle ostilità. Non si tratta di una semplice manifestazione di protesta, ma di un atto di sorellanza radicale che attraversa i confini del conflitto più lungo e complesso della modernità, mettendo al centro la sacralità della vita e il diritto al futuro delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ezrome.it

