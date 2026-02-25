Macchine rubate e irruzioni in farmacia armato di coltello | fine della messa alla prova recidivo torna in carcere

Affidato in prova viola le prescrizioni. Lunedì 24 i carabinieri di Mesola hanno arrestato un 56enne, eseguendo un provvedimento con cui è stata revocata la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali. L’uomo, con numerose vicende giudiziarie alle spalle, era stato ammesso in via alternativa a scontare la pena fuori dal carcere, con l’obbligo di rispettare quanto imposto dall’Autorità Giudiziaria. I quotidiani controlli messi in atto dai militari e dalla comunità terapeutica dove era ospitato, hanno permesso di documentare ripetute violazioni alle prescrizioni imposte, che immediatamente segnalate hanno indotto l’ufficio di Sorveglianza di Bologna a revocare il beneficio, disponendo il rientro in carcere, dove è stato infatti scortato al termine delle formalità. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

